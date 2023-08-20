"Русские должны вернуться к соблюдению потолка цены, - обходить наши санкции незаконно", - Франция обратилась с претензией к РФ
Чего хотят в Европе от русских - послушного следования в фарватере антироссийских санкций, беспрекословного выполнения требований коллективного Запада.
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Эти западные ничтожества возомнили себе, что они для России указ и приказ... С чего бы это? Курнули лишку, что ли?
Надо же как геронтофилии раздухарился. Просто какой то 3.14здец! Пора усыплять скотину нах.й!
Смотрел сейчас последние новости по телеканалу "Евроньюс".Французы готовятся к олимпиаде,но у них огромная проблема:река Сена грязная,источник загрязнения никак не могут найти,микробиологи только разводят руками.Спрашивается: а что же тогда верные вассалы США учат жить Россию?Не пошли бы все "учителя" джунглями Амазонки?
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