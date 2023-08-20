"Русские должны вернуться к соблюдению потолка цены, - обходить наши санкции незаконно", - Франция обратилась с претензией к РФ

лл лина любимцева Эти западные ничтожества возомнили себе, что они для России указ и приказ... С чего бы это? Курнули лишку, что ли?

ГМ Георгий Михалев Надо же как геронтофилии раздухарился. Просто какой то 3.14здец! Пора усыплять скотину нах.й!