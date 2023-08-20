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"Русские должны вернуться к соблюдению потолка цены, - обходить наши санкции незаконно", - Франция обратилась с претензией к РФ

"Русские должны вернуться к соблюдению потолка цены, - обходить наши санкции незаконно", - Франция обратилась с претензией к РФ

Чего хотят в Европе от русских - послушного следования в фарватере антироссийских санкций, беспрекословного выполнения требований коллективного Запада.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти западные ничтожества возомнили  себе, что они  для России указ и приказ... С чего бы это? Курнули лишку, что ли?
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо же как геронтофилии раздухарился. Просто какой то 3.14здец! Пора усыплять скотину нах.й!
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11 час.
СМ
Сергей Медведев
Смотрел сейчас последние новости по телеканалу &quot;Евроньюс&quot;.Французы готовятся к олимпиаде,но у них огромная проблема:река Сена грязная,источник загрязнения никак не могут найти,микробиологи только разводят руками.Спрашивается: а что же тогда верные вассалы США учат жить Россию?Не пошли бы все &quot;учителя&quot; джунглями Амазонки?
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2 час.

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