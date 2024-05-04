Асфальтировать обещанную развязку в красноярском Пашенном хотят с июня

С 1 июня строители планируют начать асфальтировать развязку в Пашенном, а 15-го числа — монтировать там ливневую канализацию, сообщил начальник участка Красноярской дорожно-строительной компании (КДСК) Игорь Буньков.
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