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Живая Кубань

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Мырзабек Каппушев на жеребце Адонис Барс завоевал кубок губернатора Кубани

Мырзабек Каппушев на жеребце Адонис Барс завоевал кубок губернатора Кубани

Мырзабек Каппушев на жеребце Адонис Барс завоевал кубок губернатора КубаниНа краснодарском ипподроме состоялось состязание лучших наездников, собравшее элиту жокейского, тренерского цеха и владельцев скаковых лошадей.

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