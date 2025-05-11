Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 334 подписчика

Просят снять статус иноагента: жители Уфы устроили митинг в честь Моргенштерна*

Просят снять статус иноагента: жители Уфы устроили митинг в честь Моргенштерна*

Граждане республики, откуда родом певец, назвали этому ряд причин Жители Уфы обратились с массовой просьбой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иноагента с рэпера Моргенштерна*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх