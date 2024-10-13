Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ПОЛОВИНА УБИТЫ И РАНЕНЫ, ДРУГИЕ БЕЗ ЖАЛОВАНЬЯ: АМЕРИКАНЦЫ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ О ТОМ, КАК ВОЮЕТ УКРАИНА

ПОЛОВИНА УБИТЫ И РАНЕНЫ, ДРУГИЕ БЕЗ ЖАЛОВАНЬЯ: АМЕРИКАНЦЫ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ О ТОМ, КАК ВОЮЕТ УКРАИНА

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Комментарии
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М
Мария
Пиндосам больше нечего ловить на Украине. Бросят, как Вьетнам и Афганистан.
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16 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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10 час.

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