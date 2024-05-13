Кабмин с условием доработки поддержал идею запрета продажи энергетиков до 18 лет

Правительство поддерживает при условии доработки законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России.
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