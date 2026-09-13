ВСУ нанесли 164 атаки на Белгородскую область за сутки

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) 13 сентября совершили 164 атаки по территории региона.
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