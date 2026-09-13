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Регионы России

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ВСУ нанесли 164 атаки на Белгородскую область за сутки

ВСУ нанесли 164 атаки на Белгородскую область за сутки

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) 13 сентября совершили 164 атаки по территории региона.

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