Отрезали водопровод: жители поселка в Ленобласти столкнулись с «коттеджным рабством»

Перерезали трубу, отключили воду, а спор из-за дороги закончился потасовкой. Жители коттеджного поселка под Петербургом утверждают: застройщик требует денег за инфраструктуру, которую считает своей, и ограничивает доступ к ней тем, кто отказывается платить.