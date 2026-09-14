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Пятый канал

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Отрезали водопровод: жители поселка в Ленобласти столкнулись с «коттеджным рабством»

Отрезали водопровод: жители поселка в Ленобласти столкнулись с «коттеджным рабством»

Перерезали трубу, отключили воду, а спор из-за дороги закончился потасовкой. Жители коттеджного поселка под Петербургом утверждают: застройщик требует денег за инфраструктуру, которую считает своей, и ограничивает доступ к ней тем, кто отказывается платить.

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