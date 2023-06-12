Мужчины в ФРГ удивили исследователей своей готовностью пустить в ход кулаки

Каждый третий молодой мужчина в Германии согласен с эпизодическим насилием в отношении женщин, сообщила гуманитарная организацией Plan International, 12 июня пишет газета Rheinische Post.
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