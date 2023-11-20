В России планируют выпуск грузовых дирижаблей. Они отличаются линзовидной формой

Российская компания «Аэросмена» планирует запуск инновационного 600-тонного дирижабля в форме летающей тарелки в 2024 годуРоссийское ОАО «Инициативное конструкторское бюро «Аэросмена» (ИИКБ «Аэросмена»), известное как «Аэросмена», планирует запустить грузовой дирижабль грузоподъемностью 600 тонн, выполненный в уникальной форме летающей тарелки.
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