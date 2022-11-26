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«Питтсбург» выиграл 5-й матч подряд, у «Филадельфии» серия из 9 поражений

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (4:1) в матче чемпионата НХЛ. «Пингвины» одержали 5-ю победу подряд и после 21 игры с 25 очками занимают в Столичном дивизионе 3-е место.

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