В Златоусте «Нива» врезалась в автобус. Семь человек пострадали, есть погибшие

В Челябинской области устанавливают обстоятельства столкновения автобуса и легковушки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела МВД по Златоусту, авария произошла сегодня, 10 августа, в районе Кислого лога, у дома №114 на улице Таганайской.