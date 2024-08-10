В Златоусте «Нива» врезалась в автобус. Семь человек пострадали, есть погибшие

В Челябинской области устанавливают обстоятельства столкновения автобуса и легковушки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела МВД по Златоусту, авария произошла сегодня, 10 августа, в районе Кислого лога, у дома №114 на улице Таганайской.
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