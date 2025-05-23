Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Даже в условиях ограничений, связанных с масштабным строительством яхтенной марины на обеих центральных набережных, Балаклава продолжает манить туристов своей ни с чем не сравнимой природой и пляжами.