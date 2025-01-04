Новые участки загрязнения мазутом выявили в Крыму

Два новых участка выявили в селе Яковенково и в районе природного заповедника «Опукский».фото: t.me/opershtab23Два новых участка загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, сообщает 4 января МЧС России.
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