Академик Пирадов: заболевания мозга скоро станут самыми распространенными в мире

Вице-президент Российской академии наук (РАН), директор "Российского центра неврологии и нейронаук" Михаил Пирадов заявил, что заболевания мозга через несколько лет станут самыми распространенными в мире среди всех болезней человека.
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