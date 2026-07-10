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Газета.ру

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Академик Пирадов: заболевания мозга скоро станут самыми распространенными в мире

Академик Пирадов: заболевания мозга скоро станут самыми распространенными в мире

Вице-президент Российской академии наук (РАН), директор "Российского центра неврологии и нейронаук" Михаил Пирадов заявил, что заболевания мозга через несколько лет станут самыми распространенными в мире среди всех болезней человека.

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