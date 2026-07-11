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Пикфорд проводит 18-й матч на ЧМ – это рекорд сборной Англии. Кейн сравнялся с Шилтоном – у них по 17 игр

Джордан Пикфорд установил рекорд сборной Англии по матчам на чемпионатах мира. 32-летний вратарь вышел в стартовом составе своей команды на игру против Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).

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