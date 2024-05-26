Эмулятор x86 для Arm Microsoft Prism на одном уровне с Apple Rosetta 18 июня в продажу поступят...

Эмулятор x86 для Arm Microsoft Prism на одном уровне с Apple Rosetta18 июня в продажу поступят первые ноутбуки на процессорах Qualcomm Snapdragon X, которые, по совместительству, станут первыми действительно массово производимыми Windows-ноутбуками с Arm-процессорами.