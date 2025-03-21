НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Россиянин проиграл 1,5 млн рублей на матчах Лиги наций

Россиянин проиграл 1,5 млн рублей на матчах Лиги наций

Клиент БК PARI проиграл 1,5 миллиона рублей на экспрессе из матчей Лиги наций. Беттор поставил эту сумму на экспресс из трех событий – победа Испании над Нидерландами, непоражение Германии в игре с Италией и победа Португалии над Данией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх