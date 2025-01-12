Найден виновник разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе из-за которого Анжелика Варум и другие звезды лишились элитной недвижимости.

Пэрис Хилтон на пороге своего некогда роскошного дома в Малибу Потеря апартаментов в Голливуде стоимостью $2 млн стала ярким свидетельством того, что даже роскошные западные горизонты порой не стоят твердой почвы под ногами.
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