Найден виновник разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе из-за которого Анжелика Варум и другие звезды лишились элитной недвижимости.

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Какие нах... звёзды? Народ их не назначал звёздами!
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11 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
100 % поджог устроил обиженный бездомный нигер пидорас.🤣🤣🤣🤣🤣🤣а может беглый от тцк хохол ухылянт лично мне по хер что там в сраном пиндостане сгорело.
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11 час.
Н
Наталья
Жалко очень животных!! И только их
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2 час.

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