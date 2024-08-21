РФПИ реализовал с китайскими партнерами 50 проектов на 780 млрд рублей

РИА Новости/Алексей Никольский Российский фонд прямых инвестиций, через различные платформы, с китайскими партнерами реализовал уже 50 проектов с общим объемом вложений на сумму больше 780 млрд рублей, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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