Армия России освободила населенный пункт Благодатное в Запорожской области, сообщает Воин DV. Населенный пункт заняли военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», продолжив наступление на этом участке.
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