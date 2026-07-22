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Срочно! Бои за Благодатное завершились: что известно

Срочно! Бои за Благодатное завершились: что известно

Армия России освободила населенный пункт Благодатное в Запорожской области, сообщает Воин DV. Населенный пункт заняли военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», продолжив наступление на этом участке.

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