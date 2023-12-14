Коротко о важном

Почти 600 новых квартир построят на Втором отделении – о комплексной застройке этого района рассказал глава города Алексей Титовский на встрече с жителями, которая прошла в формате «Праздника двора» на улице Деповской.
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