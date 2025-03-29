Очередной аферой киевского режима станет подписание Владимиром Зеленским сделки по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском следственном изоляторе по подозрению в госизмене.
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