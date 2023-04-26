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«Реал» получил четверку от «Жироны», покер Кастельяноса, «Ак Барс» победил ЦСКА, болельщица «Спартака» выиграла млн за Fan ID, теннисисты подписали декларацию нейтральности для «Уимблдона» и другие новости

1. 31-й тур Ла Лиги стартовал с суперсенсации: «Жирона» дома отгрузила «Реалу» четверку, а нападающий Валентин Кастельянос (у парня крутейшая биография) сделал покер.

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