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Назван ключевой участок ЛБС, бои за который решат судьбу Лиманского направления в ДНР

Назван ключевой участок ЛБС, бои за который решат судьбу Лиманского направления в ДНР

Боевики киевского режима в настоящее время пытаются активно штурмовать позиции российской армии на Лиманском направлении в ДНР.

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