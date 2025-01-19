Согласно отчету, Games Workshop отменила неанонсированную ролевую игру по Warhammer Пр...

Согласно отчету, Games Workshop отменила неанонсированную ролевую игру по WarhammerПрошлый год был знаменательным для франшизы Warhammer, что было отмечено долгожданным запуском Warhammer 40K: Space Marine 2, которая стала самой популярной игрой в серии и одной из самых продаваемых игр года в Steam.