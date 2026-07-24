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Царьград

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Пётр Ян снова оказался в больнице после декабрьской победы

Пётр Ян снова оказался в больнице после декабрьской победы

Чемпион UFC Пётр Ян попал в больницу после победы на UFC 323 в декабре 2025 года. Он вернул себе титул, победив Мераба Двалишвили, но с тех пор не выходил на ринг.

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