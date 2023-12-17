Праздники, которые отмечают в Российской Федерации и мире сегодня, 18 декабря 2023 года Татьяна Орлонская Сегодня, 18 декабря, это понедельник, 352-й день уходящего 2023 года по григорианскому календарю, и до наступления нового 2023 года осталось ровно тринадцать дней.
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