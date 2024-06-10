«Салават» проведет с «Ак Барсом» первый домашний матч сезона КХЛ, «Локомотив» – со СКА, «Спартак» – с ЦСКА, «Авангард» – с «Сибирью»

11 июня лига презентует календарь всего регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Расписание первых домашних матчей команд выглядит следующим образом: «Авангард» – против «Сибири» 4 сентября; «Автомобилист» – против «Трактора» 4 сентября; «Адмирал» – против «Куньлуня» 17 сентября; «Ак Барс» – против «Автомобилиста» 14 сентября; «Амур» – против «Куньлуня» 15 сентября; «Барыс» – против «Нефтехимика» 4 сентября; «Витязь» – против «Адмирала» 4 сентября; «Динамо» Минск – против «Амура» 5 сентября; «Динамо» Москва – против «Куньлуня» 4 сентября; «Куньлунь» – против «Адмирала» 6 сентября; «Лада» – против «Локомотива» 5 сентября; «Локомотив» – против СКА 9 сентября; «Металлург» – против «Локомотива» 3 сентября; «Нефтехимик» – против «Металлурга» 12 сентября; «Салават Юлаев» – против «Ак Барса» 5 сентября; «Северсталь» – против «Сибири» 12 сентября; «Сибирь» – против «Авангарда» 15 сентября; СКА – против «Трактора» 12 сентября; «Сочи» – против «Трактора» 14 сентября; «Спартак» – против ЦСКА 5 сентября; «Торпедо» – против «Северстали» 4 сентября; «Трактор» – против «Нефтехимика» 19 сентября; ЦСКА – против «Адмирала» 8 сентября.