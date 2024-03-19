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Вечерний Новосибирск

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Уникальную тестомесильную машину запатентовали новосибирские ученые

Уникальную тестомесильную машину запатентовали новосибирские ученые

Производители макаронных изделий постоянно работают над увеличением выпуска своей продукции. Повысить количество макаронных изделий теперь позволит новая тестомесильная машина непрерывного действия, которую разработали в НГТУ НЭТИ.

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