Уникальную тестомесильную машину запатентовали новосибирские ученые

Производители макаронных изделий постоянно работают над увеличением выпуска своей продукции. Повысить количество макаронных изделий теперь позволит новая тестомесильная машина непрерывного действия, которую разработали в НГТУ НЭТИ.
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