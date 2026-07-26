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FiNE NEWS

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Российские удары по Киеву и ключевым объектам инфраструктуры на Украине

Ночью в столице Украины и нескольких других регионах прошли масштабные ракетные и дроновые удары. Среди поражённых целей — важные производственные объекты и складские помещения, а также инфраструктура, обеспечивающая снабжение вооружённых сил страны.

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