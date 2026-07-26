Российские удары по Киеву и ключевым объектам инфраструктуры на Украине

Ночью в столице Украины и нескольких других регионах прошли масштабные ракетные и дроновые удары. Среди поражённых целей — важные производственные объекты и складские помещения, а также инфраструктура, обеспечивающая снабжение вооружённых сил страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии