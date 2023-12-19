Подготовка к празднику Коляды

Закружила вас уже подготовка к зимним праздникам? Подарки близким нужно подготовить, дом украсить, все дела уладить… Ух, сколько всего! А о главном не забыли? Подготовка к Коляде важна не только внешняя, а и внутренняя.
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