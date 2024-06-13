Фарм-клуб "Вашингтона" второй год подряд выходит в финал плей-офф АХЛ. В последнем матче полуфинальной серии против "Кливленд Монстерс" "Херши Беарз" выиграли со счетом 3:2 в овертайме благодаря голам Логана Дэя, Пиерика Дубе и Гаррета Роу.