Андрей Коваленко принял участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при администрации Корсаковского городского округа

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко, в рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта на территории Сахалинской области, принял участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при администрации Корсаковского городского округа.