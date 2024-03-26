Андрей Коваленко принял участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при администрации Корсаковского городского округа

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко, в рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта на территории Сахалинской области, принял участие в заседании совета по инвестиционной деятельности при администрации Корсаковского городского округа.
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