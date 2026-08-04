Оппозиция Латвии потребовала отставки главы МВД Домбравы из-за закрытия КПП

Латвийская оппозиционная партия "Стабильность!" инициировала запрос об отставке главы МВД страны Яниса Домбравы, заявившего о прекращении работы единственного действующего КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией.
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