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Оппозиция Латвии потребовала отставки главы МВД Домбравы из-за закрытия КПП

Оппозиция Латвии потребовала отставки главы МВД Домбравы из-за закрытия КПП

Латвийская оппозиционная партия "Стабильность!" инициировала запрос об отставке главы МВД страны Яниса Домбравы, заявившего о прекращении работы единственного действующего КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией.

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