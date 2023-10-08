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Мировое обозрение

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С 2016 года Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, в прошлом году — 10 млн

С 2016 года Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, в прошлом году — 10 млн

На минувшей неделе Google представила смартфоны Pixel нового поколения — Pixel 8 и Pixel 8 Pro. По оценкам аналитиков, продажи смартфонов под брендом Google Pixel составили почти 40 млн штук, что является большим успехом для компании, заметно нарастившей продажи за последний год, пишет ресурс 9to5Google.

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