С 2016 года Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, в прошлом году — 10 млн

На минувшей неделе Google представила смартфоны Pixel нового поколения — Pixel 8 и Pixel 8 Pro. По оценкам аналитиков, продажи смартфонов под брендом Google Pixel составили почти 40 млн штук, что является большим успехом для компании, заметно нарастившей продажи за последний год, пишет ресурс 9to5Google.