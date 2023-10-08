С 2016 года Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, в прошлом году — 10 млн

На минувшей неделе Google представила смартфоны Pixel нового поколения — Pixel 8 и Pixel 8 Pro. По оценкам аналитиков, продажи смартфонов под брендом Google Pixel составили почти 40 млн штук, что является большим успехом для компании, заметно нарастившей продажи за последний год, пишет ресурс 9to5Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии