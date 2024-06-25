Ассанж заключит сделку с американской прокуратурой: выходит на свободу

Джулиан Ассанж, создатель WikiLeaks, готов пойти на сделку с американской прокуратурой. Он признает свою причастность к «заговору», целью которого было получение и раскрытие информации о национальной обороне, в обмен на свободу.
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