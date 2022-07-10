В России отказываются транзитировать грузы по прибалтийским железным дорогам в прежнем объёме

Когда торгово-экономические отношения выгодны для обоих сторон, то они будут укреплять экономику участников торговли, но иногда бывает, что ничего не продавая и не производя в промышленном масштабе — можно получать хорошую финансовую прибыль, например обеспечивая транзит через свою страну чужих товаропотоков.