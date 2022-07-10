Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Очередной высер  со слов "известного экономиста"-известный где-в привокзальных туалетах, похоже.Терминальная стад...
  • W357 Ц753W357
    Пока правят либерасты никакой опережающей модели не будет все будет разъедаться коррупцией и брат сват кум да и жадно...Согласованность д...
  • Николай Герасименко
    Британские разведчики, так же как и британские ученые, несут чушь! С какого перепугу мы должны использовать только но...Британская развед...

В России отказываются транзитировать грузы по прибалтийским железным дорогам в прежнем объёме

В России отказываются транзитировать грузы по прибалтийским железным дорогам в прежнем объёме

Когда торгово-экономические отношения выгодны для обоих сторон, то они будут укреплять экономику участников торговли, но иногда бывает, что ничего не продавая и не производя в промышленном масштабе — можно получать хорошую финансовую прибыль, например обеспечивая транзит через свою страну чужих товаропотоков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх