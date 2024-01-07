Блогеры устроили сражение сразу трех поколений суперкара Ford GT

Авторы канала Carwow устроили гонку по прямой с участием трёх поколений одной модели, причём какой! Блогерам удалось собрать в одном заезде сразу три экземпляра Ford GT, начиная с самого первого суперкара 1960-х годов, продолжая возрождённой моделью начала 2000-х годов и заканчивая актуальным экземпляром эпохи уже нынешних 2020-х.
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