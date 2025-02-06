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Кандидат в канцлеры Мерц: политика Трампа будет иметь последствия для США

Кандидат в канцлеры Мерц: политика Трампа будет иметь последствия для США

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о беспокойстве происходящими в США событиях после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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