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Глава МИД КНР: Тайваньский вопрос - это красная линия в китайско-американских отношениях

Глава МИД КНР: Тайваньский вопрос - это красная линия в китайско-американских отношениях

Тайваньский вопрос находится в самом центре геополитических интересов Китая и является ключевым в китайско-американских отношениях, заявил глава Министерства иностранных дел КНР.

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