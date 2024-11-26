Госдеп пытается «подловить» Трампа через Зеленского — депутат

Заявление Владимира Зеленского об ожидании мирных предложений от избранного президента США Дональда Трампа было подготовлено действующим главой Госдепа Энтони Блинкеном и Демократической партией как ловушка для Трампа, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский 25 ноября в своем Telegram-канале.