Пункт отбора на военную службу по контракту принимает заявления от жителей Амурской области

На данный момент стационарные пункты отбора работают в городе Белогорске и областном центре - Благовещенске, они оснащены специальными комплексами, позволяющими на профессиональном уровне проводить отбор кандидатов на военную службу.
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