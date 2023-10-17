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Закон, порядок, государство

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Пункт отбора на военную службу по контракту принимает заявления от жителей Амурской области

Пункт отбора на военную службу по контракту принимает заявления от жителей Амурской области

На данный момент стационарные пункты отбора работают в городе Белогорске и областном центре - Благовещенске, они оснащены специальными комплексами, позволяющими на профессиональном уровне проводить отбор кандидатов на военную службу.

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