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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маддалена хочет бой с Махачевым: «Было бы здорово отомстить за Волкановски. Если пройду Белала, то у меня будет возможность»

«Это было бы здорово. В Перте может случиться история. Отомстить за Алекса Волкановски. Если пройду Белала, то возможность окажется прямо передо мной», – заявил боец UFC Джек Делла Маддалена.

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