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СССР-Россия

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Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

(беги хохол, беги)  За последние несколько дней ВС РФ серьезно усилили работу в ходе СВО. К примеру, вчера, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, русская армия ударила по расположению ВСУ на побережье Очакова.

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Комментарии
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И
Иринушка
Доскакались зомби кровавые. Мало вам еще.....
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12 час.
Леонид Никулин
погрузить на время инфраструктуру во тьму ..ладно а вот как быть с погибшими детьми и людьми в Белгороде..патриотизм -это не крики браво и бис в статьях а реальные дела.. когда мы перестанем миндальничать  ..ведь сволочи ж пользуются нашей русской авось -добротой-
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11 час.
Пульхерия Djem
А поскакать не пробовали? Вдруг поможет?
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6 час.

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