Киев погрузили во тьму, украинцы продают квартиры. Русская армия уничтожает наемников — главное за сутки с полей СВО

Леонид Никулин

погрузить на время инфраструктуру во тьму ..ладно а вот как быть с погибшими детьми и людьми в Белгороде..патриотизм -это не крики браво и бис в статьях а реальные дела.. когда мы перестанем миндальничать ..ведь сволочи ж пользуются нашей русской авось -добротой-