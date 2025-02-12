Резали и рубили топором: как фашисты пытали красноармейцев в Будапеште

Министерство обороны РФ в честь 80-й годовщины освобождения столицы Венгрии от немецко-фашистских захватчиков опубликовало документы, в которых приводятся данные о преступлениях гитлеровцев по отношению к красноармейцам во время Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 г.
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