Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Daddy Bo
    То, что к Украине не применяли ядерного оружия, почему-то убедило их в том, что и не применят. И, мало того, остальна...У Трампа не выйде...
  • С С
    Для окраины России никакие сценарии не подходят. Напиши их тысячу, всё произойдет по 1001-му.Удержит ли Кличко...
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Резали и рубили топором: как фашисты пытали красноармейцев в Будапеште

Резали и рубили топором: как фашисты пытали красноармейцев в Будапеште

Министерство обороны РФ в честь 80-й годовщины освобождения столицы Венгрии от немецко-фашистских захватчиков опубликовало документы, в которых приводятся данные о преступлениях гитлеровцев по отношению к красноармейцам во время Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 г.

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