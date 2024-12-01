🇬🇪Ночь в Тбилиси прошла не спокойно «Активисты» по классике строили баррикады, стреляли в полицию фейерверками и бросали камнями.
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🇬🇪Ночь в Тбилиси прошла не спокойно «Активисты» по классике строили баррикады, стреляли в полицию фейерверками и бросали камнями.
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