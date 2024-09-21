В Петербурге начались международные соревнования по каратэ

Турнир проходит на площадке СК «Юбилейный» В Северной столице начались международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская осень» памяти президента Спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева.
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