Непал намерен запретить пеший туризм в одиночку

Со следующего месяца в национальных парках Непала будет запрещен пеший туризм в одиночку. По мнению властей, этот шаг снизит риски для десятков тысяч искателей приключений, которые ежегодно отправляются в гималайскую страну, пишет rossaprimavera.
Со следующего месяца в национальных парках Непала будет запрещен пеший туризм в одиночку. По мнению властей, этот шаг снизит риски для десятков тысяч искателей приключений, которые ежегодно отправляются в гималайскую страну, пишет rossaprimavera.
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