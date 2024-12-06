Педагогам Новосибирска запретили пользоваться WhatsApp и Telegram в школах

Запрет на использование мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также других иностранных платформ: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Threema, Viber, Wechat, SnapChat касается только профессиональной деятельности учителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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